Barış buluşmasında savaş çıktı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kavgalı hısımlar barışmak için İstanbul Küçükçekmece'de toplandı. Ama o toplantıda uzlaşı değil çatışma çıktı. Bıçak ve sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 20 kişi yaralandı.
Giriş: 17.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:21
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kavgalı hısımlar barışmak için İstanbul Küçükçekmece'de toplandı.
Ama o toplantıda uzlaşı değil çatışma çıktı.
Bıçak ve sopaların da kullanıldığı silahlı kavgada 20 kişi yaralandı.
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