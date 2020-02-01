01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gupse Özay, Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde oynadığı, senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı yönetmenliğini Onur Bilgetay üstlendiği 'Eltilerin Savaşı' filminin galası önceki akşam gerçekleşti.
Galaya filmin oyuncu kadrosunun yanı sıra Barış Arduç, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hasibe Eren, İbrahim Büyükak, Gökçe Bahadır, Yasemin Kamhi, Güliz Onursal, Maria Anastasiyeva, İrem Sak, Mert-İdil Fırat, Bartu Küçükçağlayan, Caner Özyurtlu, Sarp Apak, Sinem Güven, Öykü Karayel-Can Bonomo gibi ünlü isim katıldı.
Galada tüm oyuncularla birlikte seyircileri selamlamak üzere sahneye çıkan Gupse Özay, şunları söyledi:
"GURUR VERİCİ"
Böyle bir filmde bu kadar harika bir oyuncu kadrosu ile olmaktan ve inanılmaz güzel bir set yaşamaktan çok mutluyum. Yönetmenimiz Onur Bilgetay'a ve tüm oyuncularımıza teşekkür ederim.
Eski Yeşilçam filmlerinin tadını alacağınızı düşündüğümüz sıcak bir aile komedisi yaptığımıza inanıyoruz. Özellikle kadın hikayelerinin başrolde olduğu bir senaryoda bu kadar erkekle çalışmış olmak üstelik de bir komedi filmi yapmış olmak gerçekten gurur verici. Umarız bol bol gülersiniz.
İtalyan şef Danilo Zanna, geceye elinde çiçeklerle katıldı. Sıla'nın Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmasının nedeni olarak lansa edilen İtalyan şef, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Zanna, şu açıklamayı yaptı:
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