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Barış Arduç kimdir? Çukur kadrosuna katılan Barış Arduç nereli, kaç yaşında?

Barış Arduç, bu akşam ekranlara gelecek Çukur'un yeni sezon bölümü nedeniyle gündemde. Barış Arduç dizinin yeni sezonda oyuncu kadrosuna dahil oldu. İşte ünlü oyuncu Barış Arduç'un hayatından detaylar

07.09.2020 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Barış Arduç

Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kaç yaşında, nereli? soruları Çukur izleyicilerinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık sevgilisi Gupse Özay ile sürpriz bir şekilde evelenen Barış Arduç, bu akşamdan itibaren her Pazartesi akşamı Çukur dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Barış Arduç'un kısaca hayatı haberimizde.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987'de İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğdu. Daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Barış Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011),Dinle Sevgili (2011),Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.

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