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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona, yeni sezona Xavi ile devam etmeyecek - Futbol Haberleri

        Barcelona, yeni sezona Xavi ile devam etmeyecek

        Barcelona, 2024-2025 sezonuna Xavi Hernandez ile devam etmeyeceğini açıkladı. 44 yaşındaki teknik adam, Sevilla ile oynanacak 38. hafta maçıyla son kez takımın başında olacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:46
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        Barcelona, Xavi ile yollarını ayırıyor
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        İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu. Açıklamada, Xavi’ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.

        44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga’nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona’nın başında maça çıkacak.

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