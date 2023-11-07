Barcelona'ya Shakhtar deplasmanında şok!

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Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar ile karşılaştı.

Volksparkstadion'da oynanan maçı Shakhtar 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi.

Xavi'nin takımı Barcelona bu sonuçla H Gurubu'ndaki ilk yenilgisini aldı. Katalan devi grupta 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Ukrayna ekibi bu galibiyetle birlikte Porto ile puanını eşitledi (6) ve gruptan çıkmak adına önemli bir 3 puan aldı.

Grubun bir sonraki maçında Barcelona, Porto ile karşılaşacak. Shakhtar ise Antwerp'i ağırlayacak.