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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona'ya Shakhtar deplasmanında şok! - Futbol Haberleri

        Barcelona'ya Shakhtar deplasmanında şok!

        Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 22:56
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        Barcelona'ya şok!
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        Barcelona, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Shakhtar ile karşılaştı.

        Volksparkstadion'da oynanan maçı Shakhtar 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 40. dakikada Danylo Sikan'dan geldi.

        Xavi'nin takımı Barcelona bu sonuçla H Gurubu'ndaki ilk yenilgisini aldı. Katalan devi grupta 9 puanla liderliğini sürdürdü.

        Ukrayna ekibi bu galibiyetle birlikte Porto ile puanını eşitledi (6) ve gruptan çıkmak adına önemli bir 3 puan aldı.

        Grubun bir sonraki maçında Barcelona, Porto ile karşılaşacak. Shakhtar ise Antwerp'i ağırlayacak.

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