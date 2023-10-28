Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? El Classico şifresiz mi yayınlanacak, bugün mü? - Futbol Haberleri

        Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        La Liga'da El Classico heyecanı... Barcelona, bugün ezeli rakibi Real Madrid'i kendi sahasında ağırlayacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaşırken Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da merak konusu oldu. Öte yandan, Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın kanalı bilgileri de belli oldu. Peki, Barcelona Real Madrid El Classico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 16:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Barcelona ile Real Madrid bugün El Classico'da kozlarını paylaşacak. La Liga'nın 11. hafta karşılaşmasında Barcelona, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Dünya genelindeki futbolseverlerin takip edileceği mücadele yaklaşırken Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Peki, El Classico Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Barcelona bu akşam Camp Nou'nun inşası sebebiyle yeni evi Olimpico'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. El Clasico heyecanı saat 17.15'te başlayacak.

          Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

        • 3

          MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

          Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski

          Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

        • 4

          Barcelona, bu sezon ligdeki tek namağlup takım

          La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

          Real Madrid, ligin en az gol yiyen ekibi

          Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon tek mağlubiyetini derbide Atletico Madrid'e karşı yaşayan başkent ekibi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligin en az gol yiyen takımı oldu.

          Barcelona’da 4, Real Madrid’de 3 eskik

          Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Habertürk Anasayfa