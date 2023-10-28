Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'da El Classico heyecanı... Barcelona, bugün ezeli rakibi Real Madrid'i kendi sahasında ağırlayacak. Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadele yaklaşırken Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı da merak konusu oldu. Öte yandan, Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın kanalı bilgileri de belli oldu. Peki, Barcelona Real Madrid El Classico maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.
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Barcelona ile Real Madrid bugün El Classico'da kozlarını paylaşacak. La Liga'nın 11. hafta karşılaşmasında Barcelona, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Dünya genelindeki futbolseverlerin takip edileceği mücadele yaklaşırken Barcelona Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri netleşti. Peki, El Classico Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona bu akşam Camp Nou'nun inşası sebebiyle yeni evi Olimpico'da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. El Clasico heyecanı saat 17.15'te başlayacak.
Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
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MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski
Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.
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Barcelona, bu sezon ligdeki tek namağlup takım
La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.
Real Madrid, ligin en az gol yiyen ekibi
Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon tek mağlubiyetini derbide Atletico Madrid'e karşı yaşayan başkent ekibi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligin en az gol yiyen takımı oldu.
Barcelona’da 4, Real Madrid’de 3 eskik
Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.