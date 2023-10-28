Barcelona, bu sezon ligdeki tek namağlup takım

La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid, ligin en az gol yiyen ekibi

Ligde 10 hafta sonunda topladığı 25 puanla Girona'nın önünde averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Bu sezon tek mağlubiyetini derbide Atletico Madrid'e karşı yaşayan başkent ekibi, kalesinde gördüğü 7 golle ise ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Barcelona’da 4, Real Madrid’de 3 eskik

Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.