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        Haberler Spor Futbol Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda?

        Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Paris Saint Germain'i ağırlıyor. İlk maçta PSG'yi deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Barcelona tur için avantajlı skoru elde edip adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkıyor. İşte Barcelona- PSG maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:01
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        • 1

          Barcelona- PSG maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı çeyrek final rövanş maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda, Barcelona PSG ile karşı karşıya geliyor. Kendi evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 mağlup olan Paris Saint Germain, deplasmanda Barcelona'yı yenerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          BARCELONA- PSG MAÇI NE ZAMAN?

          Barcelona - Psg maçı 16 Nisan Salı 22.00'de başlayacak.

        • 3

          BARCELONA- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.

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