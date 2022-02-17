Barcelona Napoli maçı için geri sayım başladı. Avrupa'nın iki dev takımı Barcelona ve Napoli, son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkıyor...

BARCELONA NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona Napoli maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

BARCELONA NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona Napoli maçı bu akşam Exxen'den canlı yayınlanacak...

EXXEN NASIL İZLENİR?

Barcelona Napoli maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...