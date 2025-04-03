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        Haberler Spor Futbol Barcelona, Kral Kupası'nda finalde! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Kral Kupası'nda finalde!

        İlk maçı 4-4 biten İspanya Kral Kupası'nda Barcelona, Atletico Madrid'in 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 01:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:00
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        Barcelona, Kral Kupası'nda finalde!
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        İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona, Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Barcelona, Metropolitano'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Ferran Torres attı.

        İki takım arasında yarı finalde oynanan ilk maç 4-4'lük eşitlikle tamamlanmıştı. Barcelona, 1-0'lık galibiyetin ardından İspanya Kral Kupası'nda finale yükseldi. Atletico Madrid ise turnuvaya veda etti.

        Barcelona, Kral Kupası finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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