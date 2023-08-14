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        Haberler Futbol İngiltere Barcelona Joao Cancelo'yu kadrosuna katıyor - Futbol Haberleri

        Barcelona Joao Cancelo'yu kadrosuna katıyor

        Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, Manchester City'nin yıldız sağ beki joao Cancelo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 11:14
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        Kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak isteyen Barcelona, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Katalan devinin, Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo'yu renklerine bağlayacağı belirtildi.

        Di Marzio'nun haberine göre Portekizli oyuncu ile prensipte anlaşan Barça, Manchester City ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Bu hafta transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

        BU SEZON 2'NCİ CITY'Lİ

        Eğer Barcelona bu transferi gerçekleştirirse Cancelo, bu sezon Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan 2. oyuncu olacak. Bilindiği üzere yaz transfer döneminin başında İlkay Gündoğan bedelsiz olarak Barcelona kadrosuna katılmıştı.

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