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Barcelona Inigo Martinez'i kadrosuna kattı

İspanyol devi Barcelona, savunma hattını Inigo Martinez ile güçlendirdi. Katalan ekibinden yapılan açıklamada Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İspanyol defans oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Giriş: 05.07.2023 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Barcelona Inigo Martinez'i kadrosuna kattı
AA

Barcelona Kulübü, Athletic Bilbao ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki defans oyuncusu Inigo Martinez'i kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Martinez ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzaladığını ve futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediğini duyurdu.

Defansta Gerard Pique ve Jordi Alba gibi önemli oyuncularının takımdan ayrılmasının ardından Barcelona, bu alandaki boşluğu doldurmak için Martinez'i seçti.

Martinez, Real Sociedad'dan Ocak 2018'de Athletic Bilbao'ya gelmişti.

Barcelona, yaşadığı mali sorunlardan dolayı İlkay Gündoğan'da olduğu gibi Martinez'de de kulübüyle sözleşmeleri sona ermiş olan futbolcuları tercih ediyor.

Diğer yandan İspanyol basını, Barcelona'nın Real Madrid'e kaptırdığı Arda Güler transferinde hayal kırıklığına uğradığını ve gözünü 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Victor Roque'ye çevirdiğini yazdı.

Brezilya'nın Athletico Paranaense Kulübünde forma giyen Roque'un Barcelona ile anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor.

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