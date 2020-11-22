Barcelona'da Pique şoku

La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olan Katalan devinde Angel Correa ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Pique, sahalardan uzun bir süre uzak kalacak. AS'ın haberine göre, diz sakatlığı geçiren tecrübeli stoper 4-6 ay forma giyemeyecek.

Barcelona, Pique'nin durumunun detaylı bir incelemenin ardından belli olacağını açıkladı.