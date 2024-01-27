Barcelona'da, Alejandro Balde ameliyat olacak

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İspanya La Liga ekibi Barcelona, 20 yaşındaki futbolcusu Alejandro Balde’nin sağ hamstring tendonunda yaşadığı sakatlık sebebiyle önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın Turku kentinde ameliyat olacağını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Balde'nin kulübün sağlık personeli Dr. Lasse Lempainen'in gözetiminde bir ameliyat olacağını ve ardından yeni bir açıklama yayınlanacağı bildirildi.