UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Barcelona ve Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. İspanyol ekibi, ilk mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak Alman ekibini yenmek ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Devler Ligi'nde kupayı müzesine götürmek isteyen Borussia Dortmund ise Barcelona deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Barcelona-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, şifresiz mi?