Barcelona - Borussia Dortmund: 4-0 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussi Dortmund'u konuk eden Barcelona, rakibini 4-0 mağlup ederek yarı finale göz kırptı. İspanyol devine galibiyeti getiren golleri Raphinha, Lewandowski (2) ve Lamine Yamal kaydetti.
Giriş: 09.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:53
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı Borussia Dortmund'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yarı final için büyük avantaj yakaladı.
Barça'ya galibiyeti getiren golleri 25'te Raphinha, 48 ve 66'da Robert Lewandowski ile 72'de Lamine Yamal kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 15 Nisan Salı günü Dortmund'un ev sahipliğinde oynanacak.
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