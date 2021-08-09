Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Massimiliano Allegri'nin 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe getirildiği Juventus ile karşılaştı.

Barcelona'nın Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ilk 11'de sahaya çıktı.

Katalan ekibi, Depay, Braithwaite ve Puig'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.