Barcelona: 2 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, evinde Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Lamine Yamal ve Raphinha'nın (p) golleriyle galip gelerek puanını 76'ya yükselten Katalan ekibi, 2. sıraya yükseldi. Real Sociedad ise 54 puanda kaldı.
Barcelona, İspanya La Liga'nın 35. haftasında konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Lamine Yamal ve 90+3'te Raphinha kaydetti. Barcelona'da ilk golün asisti İlkay Gündoğan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte puanını 76 yapan Barcelona, tekrardan ikincilik koltuğuna oturdu. Real Sociedad ise 54 puanda kalarak Avrupa yarışında yara aldı.
Ligin bir sonraki maçında Barcelona, Almeria deplasmanına gidecek. Real Sociedad, sahasında Valencia'yı ağırlayacak.