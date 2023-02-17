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Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat TRT1 yayın akışı! Barbaros Hayreddin bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? Barbaros Hayreddin ne zamana başlayacak?

Barbaros Hayreddin yeni bölüm ne zaman? 17 Şubat TRT1 yayın akışı

TRT 1'in sevilen tarihi dizilerinden biri olan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ikinci sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrolünü bu kez Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve bu akşam olup olmadığına dair tüm bilgileri derledik!

Giriş: 17.02.2023 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İlk sezonuyla ilgi görmeyi başaran TRT1'in tarihi dizisi Barbaroslar, bu sezon Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı adıyla ekranlara geliyor. Peki, ikinci sezonuyla da oldukça ilgi gören Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

  • BARBAROS HAYREDDİN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Sevilen dizi Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı'nın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. 

  • BARBAROS HAYREDDİN SULTANIN FERMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza’nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis’i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir. Seyyare Hatun ve Nazife Hatun’un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa’yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin’in Kral Şarlken’ e bir teklifi olacaktır.

  • 17 ŞUBAT CUMA TRT1 YAYIN AKIŞI

    18:55 İddiaların Aksine

    19:00 Ana Haber

    01:10 Saruhan

    03:50 Sürünün Zor Yolculuğu

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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