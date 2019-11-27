Türkiye en kurak sonbaharını yaşadı. Yağış miktarları önemli ölçüde düşerken, barajların da doluluk oranları kritik seviyeye geldi. Son günlerde etkili olan yağmurlar, barajların dolmasında etkili oldu mu? Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi susuz bir dönem mi bekliyor? Meteoroloji uzmanları Habertürk TV'de sorulara yanıt verdi.

Habertürk TV'de İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ve Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kurak geçen sonbaharı ve önümüzdeki dönemde beklenen yağışları anlattı.

"SUYU İDARELİ KULLANALIM"

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul'da ufak bir yanılgı var. Bizim Terkos ve Ömerli Barajlarına bakmamız lazım. Hacimleri çok yüksek. Terkos'ta yüzde 50'nin üzerinde su varsa alarm durumuna geçmemize gerek yok. Şu an yüzde 56 seviyesinde. Ömerli'de yüzde 37. Ana besleyiciler bunlar. 2040'a kadar su sorununu çözdük demek doğru değil. Türkiye su fakiri bir ülke" dedi.

"Önümüzdeki günler yağışlı geçecek" diyen Öztel, "İstanbul'da bu yağışlarla su seviyesi artabilir ama İç Anadolu için durum farklı. Doğu Anadolu'da da kar yağışı bekleniyor. İstanbul günde 3,5 milyon metreküp su tüketiyor. 5 milimetre su düşerse 2 milyonu topluyoruz. Önümüzdeki günlerdeki yağışlarla yüzde 3-4 artar. Kurak bir dönemden geçtik ama bereketli bir döneme giriyoruz. Biz bundan sonra karamsar olmayalım ama suyu idareli kullanalım" ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL ISINMA VE SALINIM"

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da yaptığı açıklamada, "İstanbul'un nüfusu artıyor. Su kaynaklarını saymazsak, su kaynaklarımız sınırlı. Küresel iklim değişikliğinden dolayı yağışta azalma söz konusu. İklimin kendi içinde de salınımları söz konusudur. Bu sene kasım ayında olağanüstü sıcaklıkla karşı karşıya kalmamız, bizi bu duruma getirdi. Önümüzdeki günlerde yeni yağışlı sistemler geliyor. Barajların artık dolmaya başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Kasım ayı bizde tehlikeyi gösterdi" diyen Prof. Dr. Toros, "Bu durum su kaynaklarını verimli kullanmamız gerektiği gösterdi. Sistemli yağışların bol miktarda su bırakacağını görüyoruz. Ama kasımdan ders almamız gerekiyor" dedi.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İSKİ tarafından yapılan son değerlendirmelerde, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü.

TERKOS - YÜZDE 54,2

ISTIRANCALAR - YÜZDE 50

BÜYÜKÇEKMECE - YÜZDE 37.34

SAZLIDERE - YÜZDE 36,3

KÜÇÜKÇEKMECE - YÜZDE 36,3

ALİBEYKÖY - YÜZDE 33,39

ÖMERLİ - YÜZDE 29,68

DARLIK - YÜZDE 41,36