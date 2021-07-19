Amasya'nın Suluova ilçesinde, düştükleri baraj gölünde boğulan 5 kişilik ailenin en küçüğü olan 3 yaşındaki Levent Cenik'in, doğum gününde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
AA'da yer alan habere göre, Suluova ilçesinde ikamet eden Cenik ailesinin akrabaları ve yakınları, büyük üzüntü yaşıyor. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Mahalle muhtarı Recep Temiz, olayın mahalle olarak kendilerini çok üzdüğünü, bu acının tarifinin bulunmadığını söyledi. Cenazelerin Ankara'dan otopsiden gelmesini beklediklerini aktaran Temiz, "Hayatını kaybeden çocuklarımızdan 3 yaşındaki Levent'in doğum günüydü. Hatta ailesi akşama bir sürpriz hazırlamıştı. Çok acı bir durum. Allah geride kalanlara, yakınlarına, ailesine sabırlar versin." dedi.
Levent Cenik ve babası Beytullah Cenik
Ailenin, köyü ziyaret için mahalleden yola çıktıklarını, Derinöz Barajı'nda mola verdiklerini anlatan Temiz, "O sırada Levent suya düşüyor. Peşine ablası Havvanur (8) atlıyor. Onun peşine amcası Emrullah (19), en son babaannesi Sultan (50) ve halası Elif (28) atlıyor. Maalesef 5'i de kurtarılamıyor, hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.
50 yaşındaki Sultan Cenik (sağda), 28 yaşındaki Elif Cenik (solda)
Kentte dün, çocuklarının Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne düştüğünü gören aile üyelerinden 4'ünün de suya girip kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmış, yürütülen çalışma soncu 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ
Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Selim Keleş de, "Olayın olduğu yerden 3 metre açıkta Elif Semiz'i, barajın bent duvarlarına doğru olan noktasında ise babaanne Sultan Cenik'i bulduk. Bir müddet sonra çocuklar, 10 metre derinliğe çökmüş vaziyette görüldü. Çocukların 2'si yan yana el ele tutuşur vaziyette çıkarıldı. Biz bu olayı yaşadık ve ekip olarak perişan olduk. 6 metre ileride de amcaya ulaştık" dedi.
19 yaşındaki Emrullah Cenik
Öte yandan Cenik ailesinin evine gelenler, taziye ziyaretinde bulundu. Levent ve Havvanur Cenik'in babası Beytullah Cenik, taziye sırasında güçlükle ayakta durabildi.
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