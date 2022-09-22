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Baraj suları çekildi, eski mahalle ortaya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı'nın su seviyesi düşünce eski Çevril Mahallesi ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi´nden (ERÜ) Prof. Dr. Erdal Yılmaz, "Yaz aylarında tarımsal sulama olduğu için su seviyesinde azalmalar görülüyor. Yine son zamanlarda küresel ısınma ve buharlaşmanın etkisiyle su kayıpları söz konusu" dedi

22.09.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi, 2003 yılında yapılan Yamula Barajı nedeniyle 10 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye taşındı.

     

  • DHA'nın haberine göre eski evler ise Yamula Barajı´nın suları altında kaldı. Son dönemde yağışların az olması nedeniyle Yamula Barajı´nın su seviyesi düşünce eski Çevril Mahallesi´nin evleri gün yüzüne çıktı.

  • Suların çekmesi nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı Yamula Barajı´nda araştırmalar yapan ERÜ Veterinerlik Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Yılmaz, "Baraj Kızılırmak üzerine kurulu ve yaklaşık 20 yıldır aktif. 1997- 1998 yılları arasında inşaatı başladı. Yamula Barajı dediğimiz alan 48- 50 kilometre uzunluğunda, 100- 150 metre derinliğindedir" diye konuştu.

  • "SU SEVİYESİ 25 METREYE KADAR DÜŞTÜ"

    Yamula Barajı'nda son dönemde suların çekildiğini belirten Yılmaz, "Yaz aylarında tarımsal sulama olduğu için su seviyesinde azalmalar görülüyor. Yine son zamanlarda küresel ısınma ve buharlaşmanın etkisiyle su kayıpları söz konusu.

  • Baraj kıyısında su seviyesi 25 metre kadar düştü. Bu şu anlama geliyor; barajın 150 metre derinliğinde olduğunu varsayarsak, bu derinliğin 125 metreye düşmesi anlamına geliyor. Yani yüzde 18 seviyesinde bir su azalışı oldu. Dolayısıyla bu azalışlar son yıllarda daha da arttı" ifadelerini kullandı.

     

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