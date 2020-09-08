Baraj bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Baraj dizisinin konusu, "Nazım’ın (Feyyaz Duman),internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır" şeklinde özetlenebilir. Baraj oyuncu kadrosu haberimizde...
FEYYAZ DUMAN (NAZIM)
Nazım 40-45 yaşları arasında, sert bir mizaca sahip, saçları ve sakallarına hafif beyazlıklar düşmüş olgun biridir. Bir baraj inşaatında ustabaşı olarak çalışmaktadır. Disiplinli, tavizsiz, içine kapanık birisidir. Az konuşur. Geçmişi hakkında kimse bir şey bilmemektedir. Sert ve içine kapanık dünyasına yolda bulduğu ve yaralarını iyileştirdiği bir yavru köpek yoldaş olmuştur. Ama kendini en iyi hissettiği zamanlar bir arkadaşlık sitesinden yazıştığı Nehir ile geçirdiği zamanlardır. Duygudaşlık kurduğu bu kadının fotoğrafını göndermesiyle içinden çıkılması zor bir duruma girer. Kendi fotoğrafını göndermeye cesaret edemez ve baraj inşaatında sürgüne gönderilen, hiçbir şekilde anlaşamadığı sorumsuz, yakışıklı genç Tarık’ın fotoğrafını gönderir.
Nehir’in baraja gelmesiyle; iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın birbirine gireceği ruhsal gerilimler ve gelgitler yaşamaya başlayacak, aşkı için her şeyi göze alabilecek tehlikeli bir aşığa dönüşecektir.
BİRAN DAMLA YILMAZ (NEHİR)
Nehir; 25-30 yaşları arasında, genç ve güzel bir kadındır. Yetimhanede büyümüştür. Güçlü duruşunun arkasında son derece duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Genç yaşında Zerrin ile tanışmıştır ve onun himayesine geçmiştir. Zerrin bir dolandırıcıdır ve Nehir’e de dolandırıcılığı öğretmiştir. Nehir bu işte çok yeteneklidir. Ancak yaşadığı bu sahte hayattan ve dolandırdığı insanlara verdiği zarardan dolayı mutsuzdur. Kendi olabildiği ve mutlu hissettiği tek anlar ise; bir arkadaşlık sitesinde, fotoğrafını dahi görmeden yazıştığı Nazım ile geçen zamanlardır. Tek dostu kendisinden yaşça çok büyük olan üst kat komşusu şair Orhan’dır. Orhan’ın kalbinin sesini dinle sözüne kulak verir ve Nazım’ı tanımak için yanına baraj inşaatına gider. Burada yaşayacakları ve kendi hayatının gerçeklerinden bir türlü kurtulamayışı onu zor durumların içine düşürecektir.
BURAK YÖRÜK (TARIK)
Tarık; 25-30 yaşlarında yakışıklı, çekici, karizmatik, kadınlar ve ilişkiler konusunda uzman sayılabilecek bilgiye ve yeteneğe sahip biridir. Sözcükleri kullanmadaki başarısıyla elde edemeyeceği kadının olmadığına inanır. Zamanını tavladığı zengin kadınların hayatlarına ortak olup paralarını yiyerek lüks içinde geçirmektedir. Sorumsuz ve vurdumduymazdır. Aşka inanmaz. Duygusallık ve romantizmi sadece amacına ulaşmak için kullanılır. Kadınlar ve lüks yaşam tutkusudur. Ancak parasını harcadığı bir kadının tekinsiz babası onu fark eder ve hem kızından uzaklaştırmak, hem de kızından yediği paraları geri ödetmek için onu sahibi olduğu baraj inşaatına gönderir. Nazım ustanın himayesine emanet eder. Tarık ait olmadığı bu ortamdan kaçmaya çalışır ancak tüm yollar Nazım’a çıkmaktadır. Nazım ile bir üstünlük mücadelesi başlar. Ve sonunda alacağı intikam ayağına gelir. Nazım yazıştığı kadına Tarık’ın fotoğrafını göndermiştir. Tarık’tan iki günlüğüne yerine geçmesini ister. Bu durumu kendi konforuna kullanan Tarık için, süreç içinde Nehir’e olan hislerinin aşka dönüşmesi her şeyi çıkmaza sokacaktır. Aşk ile ilk defa karşılaşan, üstelik bunu bir başkasının sevdiği kadına karşı hisseden Tarık için bildiklerini unuttuğu yeni bir macera başlayacaktır.
SUMRU YUVRUCUK (ZERRİN)
Zerrin; orta yaş üstü, son derece çekici, karizmatik ve zeki bir kadındır. Hayatını dolandırıcılık yaparak geçirmektedir. Sürekli amacına ve hedefine göre değişen ekip arkadaşları vardır ama sadece Nehir onun vazgeçilmezidir. Ona karşı bir anne içgüdüsü ile hareket etmektedir. Kendisi için hem iyi bir ortak hem de bir yoldaştır. Genç yaşta bir evlilik yapmış ama sevdiği adam tarafından hamile haliyle terk edilmiştir. Bu yüzden kimseye karşı bir bağlılık ya da aidiyet hissetmez. Hayata karşı tek başınadır. Güçlü ve karalı bir yapıya sahiptir. Duygusallıktan çok hoşlanmaz. Gerçekçi ve net düşünür. Nehir’in işi ve kendisini bırakma kararı onun için yıkımdır. Ne yapıp edip Nehir’i geriye döndürecektir.
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