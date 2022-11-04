Baraj gölü ve akarsulardaki yeni tehlike!

Artvin'de Borçka ve Murgul baraj gölleri ile Murgul Çayı'nda 5 yıl sürdürülen kirlilik araştırması sonuçlarına göre, doğada en fazla görülen plastik, metal ve cam gibi atıkların arasına pandemiyle yüksek oranda maske, eldiven ve dezenfektan kutuları gibi hijyenik atıkların da eklendiği belirlendi.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nce yürütülen "Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma LitOUTer" projesi kapsamında Trabzon'da sempozyum düzenlendi.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'dan temsilcilerin de katıldığı sempozyumda Karadeniz'deki kirlilikle ilgili yapılan araştırmaların sonuçları açıklandı.