Baraj doluluk oranları son durum: İstanbul İSKİ verileri ile güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Megakent İstanbul'da baraj doluluk oranları güncel olarak takip ediliyor. Mayıs ayında da devam eden sağanak yağışlar baraj doluluklarını olumlu yönde etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki güncel durumu paylaştı. İşte, 11 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla İSKİ'nin yayınladığı verilere göre güncel İstanbul baraj doluluk oranları...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son durumu paylaşıyor. Yağışlar baraj doluluk oranını arttırırken güncel su seviyesi merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı 10 Mayıs 2024 Cuma günü yüzde 83,12 olarak ölçüldü. Peki İstanbul İSKİ verileri ile güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ baraj doluluk oranı
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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS 2024
İSKİ her gün barajların güncel doluluk oranlarını paylaşıyor. İSKİ'nin bugün yayınladığı verilere göre İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzdelik olarak paylaşıldı. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yüzde 83,03 olarak ölçüldü.
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Ömerli Barajı: %93,14
Darlık Barajı: %81,77
Elmalı Barajı: %87,54
Terkos Barajı: %91,87
Alibey Barajı: %60,33
Büyükçekmece Barajı: %77,72
Sazlıdere Barajı: %62,38
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Istrancalar Barajı: %65,77
Kazandere Barajı: %82,34
Pabuçdere Barajı: %80,88