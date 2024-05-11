İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlardaki son durumu paylaşıyor. Yağışlar baraj doluluk oranını arttırırken güncel su seviyesi merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı 10 Mayıs 2024 Cuma günü yüzde 83,12 olarak ölçüldü. Peki İstanbul İSKİ verileri ile güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ baraj doluluk oranı