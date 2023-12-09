Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Baraj doluluk oranları 2023 | Baraj doluluk oranı ne oldu? İstanbul Baraj doluluk oranı İSKİ 9 Aralık

        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?

        Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 29 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 9 Aralık Cumartesi itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 35.68'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 37.27 OLDU

        Son 29 gündür aralıklarla süren ve dün yağan sağanağın ardından bu sabah, 9 Aralık Cumartesi itibariyle doluluk oranı yüzde 37.27'ye yükseldi.

        REKLAM

        29 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 21.09'A ULAŞTI

        Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 29 günde yüzde 21.09 artış sağladı.

        HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün de mega kentte sağanak bekleniyor.

        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #baraj doluluk oranları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarı!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        Sınıfta kalbi durdu! Öğretmeninin kalp masajı hayatını kurtardı
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Kopenhag kriterleri"
        "Kopenhag kriterleri"
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        ABD, BMGK'de 'acil ateşkes' karar tasarısını veto etti
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Habertürk Anasayfa