Baraj doluluk oranı 2 Eylül 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, son durum ne?
İSKİ 2 Eylül 2024 barajların doluluk oranı son dakika verileri her gün güncelleniyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 2 Eylül 'de barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir? İşte baraj doluluk oranları
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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan düşüş devam ediyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 50'nin altına indi. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 2 Eylül Pazartesi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
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BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İSKİ'nin verilerine göre 2 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Baraj Doluluk Oranları
Omerli 44.5
Darlik 50.95
Elmali 57.4
Terkos 60.59
Alibey 13.85
BCekmece 45.93
Sazlidere 50.35
Istrancalar 29.68
Kazandere 14.12
Pabucdere 27.45
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2 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 2 Eylül Pazartesi günü için yüzde 46.22 olarak ölçüldü.
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