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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 2 Eylül 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, son durum nedir?

        Baraj doluluk oranı 2 Eylül 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, son durum ne?

        İSKİ 2 Eylül 2024 barajların doluluk oranı son dakika verileri her gün güncelleniyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 2 Eylül 'de barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir? İşte baraj doluluk oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 02.09.2024 - 19:31
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        • 1

          İstanbul'da baraj doluluk oranlarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan düşüş devam ediyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 50'nin altına indi. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 2 Eylül Pazartesi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

          İSKİ'nin verilerine göre 2 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

          Baraj Doluluk Oranları

          Omerli 44.5

          Darlik 50.95

          Elmali 57.4

          Terkos 60.59

          Alibey 13.85

          BCekmece 45.93

          Sazlidere 50.35

          Istrancalar 29.68

          Kazandere 14.12

          Pabucdere 27.45

        • 3

          2 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 2 Eylül Pazartesi günü için yüzde 46.22 olarak ölçüldü.

        • 4
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