baraj doluluk iski

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Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. 11 Kasım 2023'te Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürüyor.

11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ İstanbul'da yağmurlu günlerden önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 59.53'e çıkmıştı.

21 OCAK BİLANÇOSU YÜZDE 61.05 REKLAM Bir haftadır aralıklarla sağanak yağış alan İstanbul'da, bu sabah barajların doluluk oranı yüzde 61.05 olarak ölçüldü ve yüzde 60 dilimini geçti.

İKİ HAFTALIK ARTIŞ YÜZDE 8.15'İ BULDU İSKİ grafiğine göre son 2 haftada, barajların doluluk oranı, yüzde 52.90'dan, yüzde 61.05'e yükselerek; yüzde 8.15 arttı.

HAFTA İÇİ SAĞANAK BEKLENİYOR Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre bu hafta da İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış bekleniyor.