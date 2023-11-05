5 KASIM İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Mega kentte, sağanağa rağmen barajların doluluk oranı artmak yerine geriledi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada doluluk oranını yüzde yüzde 17,8'den yüzde 17,59'a düştü. Yetkililer, vatandaşların su kullanımında duyarlı olması çağrısını yineledi.