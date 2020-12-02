Feyyaz Duman ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Baraj dizisi her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Nehir'in ardından İstanbul'a gelen Nazım sonunda istediğine ulaştı. Baraj 16. bölümde neler oldu? Baraj 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

BARAJ 17. BÖLMDE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisi yeni bölüm merak ediliyor ancak Baraj 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.