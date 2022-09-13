Obama'nın Emmy ödülü aldığı yapımın afişinde Türk imzası

"Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen ve bu yıl 74'ncüsü düzenlenen Emmy Ödülleri'nin Creative Art töreni hafta sonu gerçekleştirildi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Our Great National Parks" belgeseliyle "The Best Narrator (En İyi Anlatıcı)" kategorisinde ödül aldı.
Obama'nın dünyanın dört bir yanında yer alan milli parkları kendi sesiyle anlattığı 5 bölümlük yapımın afişini ödüllü Türk tasarımcı Ali Aydın hazırladı.
Aydın, "John Wick 3" ve "SAW Unrated" filmlerinin afiş tasarımıyla Clio Key Art Awards'ta gümüş ve bronz ödüle layık görülmüştü.
50'YE YAKIN AFİŞ ARASINDAN SEÇİLDİ
Aydın, yaptığı açıklamada, 6 yıldır Hollywood'da faaliyet gösteren ajansıyla ABD’nin önde gelen stüdyolarının ürettiği dizi ve filmlere tasarım kampanyaları düzenlediğini söyledi.
"ONUR VEREN BİR DURUM"
Dijital platformun oldukça önem verdiği "Our Great National Parks" belgeselinin afişini tasarlamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Aydın, bu iş için 50'ye yakın afiş tasarladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Obama'nın ekibi ve danışmanları bu afişin seçilme süreciyle çok yakından ilgilendiler. Dünyanın ve doğanın güzelliklerini ve vahşi yaşamı anlatan bu belgeselin bir parçası olduğumuz için çok mutluyum. Barack Obama'nın Emmy kazanan ikinci Amerikan Başkanı olması da bu projenin bir diğer önemli kısmı. Yaptığımız çalışmaları böyle bir ödülle taçlandırmak çok önemliydi. Bana ve ekibime onur veren bir durum."
Fotoğraf: AA
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