ORKİDE

Orkidenin bakımı aloe veraya göre daha zor olsa da zarif görüntüsü banyolara çok yakışıyor. Orkide çok fazla sulanmak yerine nemli ortamlarda kalmayı seviyor. Ayrıca bu bitkilerin direkt güneş ışığında durmaması gerekiyor. Bu nedenle banyonuza orkide koyabilirsiniz.