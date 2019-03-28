Okan Öztürk de boşandığı eşinin paylaşımının ardından, "Öncelikle sizlere böyle bir konuyla ilgili bu yazıyı kaleme almak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Son bir kaç saat içerisinde hakkımda yazılan gerçekten uzak hayal ürünü beyanatları üzülerek takip etmekteyim. Sadece kişisel çıkarları için beni ve özel hayatımı hiçbir saygı sınırı tanımaksızın kaleme alan kişiler şunu bilmelidir ki bana değil kızıma vermektedirler ve herkes şundan emin olsun ki bu bardağı taşıran son nokta olmuştur.