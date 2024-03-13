Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan’ın hayatı ve biyografisi

        Banu Alkan kimdir, kaç yaşında? Banu Alkan’ın hayatı ve biyografisi

        Gündemde yer alan isimler sıklıkla merak edilir ve bu isimlerden biri de Banu Alkan'dır. Ülkemizde "Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan, oynadığı dizi ve filmlerle hafızalara kazınmış bir isimdir. Türk sinemasının efsane isimleri arasında olan oyuncu; Beyaz Orkide, Bir Gün Beni Arzularsan, Dansa Kaldır ve Neremi gibi şarkılarıyla da biliniyor. İşte Banu Alkan hayatı, kaç yaşında, mesleği ne, nereli, kaç yaşında gibi soruların cevabı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banu Alkan kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Banu Alkan ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenlerin sayısı oldukça fazla. Sancak kökenli marangoz bir babanın beşinci çocuğu olan Banu Alkan, Hırvat asıllı bir kadındır. 1 Temmuz 1958’de dünyaya gözlerini açmıştır ve Türk sinemasında yakaladığı başarıyla popüler olmuştur. Ayrıca Alkan’ın çıkardığı şarkılar da geniş kitlelere ulaşmıştır. 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında “Kızma Birader” isimli dizilerde oynayan Banu Alkan hakkındaki diğer bilgiler için yazının devamını okuyun…

        BANU ALKAN KİMDİR?

        İnternet üzerinde “Banu Alkan kimdir?” sorusu sıkça aratılır. Afrodit lakabına sahip Banu Alkan’ın bilinen bir diğer adı Liz Remka Rebronja. Hırvatistan’da dünyaya gelen sanatçı, ailesiyle birlikte 1966 yılında Balıkesir Edremit’e geldi. Ailesiyle birlikte Türk vatandaşı olan Alkan’ın bilinen ilk ismi Yaprak’tır. Bu isimden sonra “Banu” adını alan sanatçı, İstanbul’a taşındığında ise Kartal’da yaşamaya başlamıştır.

        BANU ALKAN HAYATI

        Banu Alkan hayatı göz önüne alındığında çocukluğunun büyük bölümünün İstanbul Kartal’da geçtiğini söylemek mümkün. Eğitim hayatının bir bölümünde Kartal Maltepe Lisesi’nde okurken öğrenimini 2. sınıfta bıraktığı da bilinenler arasında. Hep hayallerinde olan mankenlik için ilk adımları 1970’li yıllarda attı. 1989 yılında son filmini çekti ve bir süre ortalardan kayboldu. Sonrasında 2001 yılında ve 2005 yılında oynadığı dizilerle yeniden gündeme oturdu.

        BANU ALKAN NERELİ?

        Sık sorulan sorulardan biri de “Banu Alkan nereli?” şeklindedir. Yengeç burcu olan Banu Alkan, esasında göçmen bir ailenin kızıdır. 1 Temmuz 1958’de önceden Yugoslavya olarak bilinen bölgede doğmuştur. Günümüzde ise sanatçının doğduğu yer Hırvatistan’dır. Türk sinemasının Afrodit’i Alkan, Hırvatistan’ın Dubrovnik şehrinde dünyaya gelmiştir.

        BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?

        Hayranları “Banu Alkan kaç yaşında?” sorusunu sıkça sorar. Balkan göçmeni Banu Alkan 1958 yılında doğmuştur. Uzun yıllar Türk sinemasında ve televizyonunda başarılar gösteren sanatçının yaşı 66’dır. Çeşitli ödüller alan oyuncunun kariyer hayatı mankenlik ile 16 yaşında başlamıştır.

        OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

        • İsyan (1975)
        • Taksi Şoförü (1976)
        • Akrep Yuvası (1977)
        • Vurun Beni Öldürün (1980)
        • Ağla Gözlerim (1981)
        • Günah Defteri (1981)
        • Ben de Özledim (1981)
        • Nikah Masası (1982)
        • Aşkların En Güzeli (1982)
        • İlişki (1983)
        • Bataklıkta Bir Gül (1983)
        • Gecelerin Kadını (1983)
        • Kadınca (1984)
        • Sokaktan Gelen Kadın (1984)
        • Kızgın Güneş (1984)
        • Katiller De Ağlar (1985)
        • Arzu (1985)
        • Bu İkiliye Dikkat (1985)
        • Sarı Bela (1985)
        • Mavi Yolculuk (1986)
        • Seviyorum (1986)
        • Afrodit (1987)
        • Güneşten De Sıcak / Sarı Güneş (1987)
        • Yaşamak (1988)
        • Vahşi ve Güzel (1989)
        • Vahşi ve Güzel (1989)
        • Renkli Hayatlar (1999)
        • Tuzu Kurular (2001)
        • Kızma Birader (2005)
        • Afrodit (2010) (Kısa metrajlı film)
        • Afrodit Banu Alkanın Hayatı 1 Bölüm Belgesel (2000)
        • Afrodit Banu Alkanın Hayatı 2 Bölüm Belgesel (2000)

        ÖDÜLLERİ

        • 2014- Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş Yaşayan En Güzel Kadını Ödülü
        • 2015- 2. Altın Palmiye- Yeşilçam 100. Yıl Onur Ödülü
        • 2015- Mersin Kültür Dayanışma Derneği Ödül Töreni- Yeşilçam 100. Yıl Onur Ödülü
        • 2015- Mersin Kültür Dayanışma Derneği Ödül Töreni- Türk Sineması’nın En Güzel Akademik Yüzü Onur Ödülü
        • 2016- 3 Altın Palmiye Ödülleri- Türk Sineması’nın En Güzel Kadını Ödülü

        BANU ALKAN ÖZEL HAYATI

        Banu Alkan, 17 yaşındayken zengin ve evli bir iş insanı olan Gürbüz Hanif ile birlikte olmaya başladı. İlişkileri 20 yıla yakın sürdü, ancak Gürbüz Hanif’e kanser teşhisi konduktan sonra Hanif vefat etti ve ikilinin ilişkileri sona erdi. Sanatçının ayrıca 2000’li yılların başında iş insanı Murat Taşdemir ile ilişki yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca 2024 yılında Kemal Yıldız ile evlilik yapmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        İstanbul'da çamur yoğunluğu
        İstanbul'da çamur yoğunluğu
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Sharon Stone'a tehdit içeren yanıt
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Başında içki şişesi kırmış! Öldüren af!
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Almanya'da "Müslüman karşıtlığı" raporu kaldırıldı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa