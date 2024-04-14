Banu Alkan'dan Serenay Sarıkaya'ya: Silikonlar karizmayı bozuyor
Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılmıştı. Giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle gündem olan Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi
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Serenay Sarıkaya; küresel ölçekte sanat, tasarım, moda, inovasyon gibi konularda dikkat çeken isimlerin onurlandırıldığı, GQ'nun New York'ta düzenlediği 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesine katılmıştı.
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Davette siyah bir elbise tercih eden Serenay Sarıkaya, derin göğüs dekoltesiyle bakışları üzerinde toplamıştı.
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Giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya Banu Alkan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
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"KARİZMAYI BOZUYOR"
Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın daha önce çektirdiği bu fotoğrafına "Göğüsler silikon olmasaydı keşke... Silikonlar karizmayı bozuyor ne yazık ki" notunu düştü.