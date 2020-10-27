Bantlardan 200 bin kez indi

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BMW'nin tamamen elektrikle çalışan ilk büyük ölçekli seri üretim modeli i3, yollara çıkmasının üzerinden geçen 7 yılda 200 bin üretim adedine ulaştı.

Alman otomobilin, BMW'nin tamamen elektrikle çalışan ilk büyük ölçekli seri modeli olmasının yanı sıra, ayrıca markanın karbon fiber takviyeli plastikten (CFRP) yapılmış ilk otomobili olduğu da kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, aracın dış yüzeyini boyamak, geleneksel işlemlere kıyasla yüzde 75 daha az enerji ve yüzde 70 daha az su gerektiriyor. i3'ün termoplastik dış parçalar için kullanılan malzemelerin yüzde 25'i ise ya geri dönüştürülen ya da yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor.

İç mekanında da yüksek oranda yenilenebilir hammadde ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan BMW i3'ün üretiminde kullanılan enerji fabrika arazisindeki rüzgar türbinleriyle sağlanırken, tüm üretim süreci çevreye en az etki gözetilerek gerçekleştiriliyor.

Verilen bilgiye göre, 7 yıl içinde otomobilde yapılan iyileştirmeler ile, i3'ün motoru boyutu değiştirilmeden 226'dan 42.2 kWh'ye çıkarılırken, aracın menzili de böylece 285 ile 310 kilometre arasına çıkmış oldu.