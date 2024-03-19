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        Haberler Dünya Banksy'nin yeni eseri Londra'da ortaya çıktı, ziyaretçi akınına uğradı!

        Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Londra'daki bir duvara püskürttüğü boyayla ortaya çıktı

        Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra'da budanmış bir ağacın arkasındaki duvara püskürttüğü yeşil boyayla ortaya çıktı. Banksy'nin son eseri çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi .

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 07:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 07:43
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          Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra'da budanmış bir ağacın arkasındaki duvara yeşil boya püskürterek oluşturduğu duvar resmiyle yeniden ortaya çıktı.

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          Dünyanın farklı yerlerinde yaptığı şablon tekniğinde grafitilerle tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Londra'nın Finsbury Park bölgesinde bir duvara püskürttüğü yeşil boyayla kendinden söz ettirdi.

        • 3

          İngiltere medyasında yer alan habere göre Finsbury Park bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mahalledeki bir duvarda dün sabah yeşil boya püskürtülerek oluşturulmuş bir ağaç şekli ve sprey püskürten bir insan figürüyle karşılaştı.

        • 4

          Budanmış bir ağacın arkasına gelecek şekilde yapılmış püskürtme ve insan figürünün başta kime ait olduğu anlaşılmasa da tarzıyla Banksy'ye ait olduğu yorumları yapıldı.

        • 5

          Yaptığı eserlerin kendisine ait olduğunu göstermek için sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan Banksy ise öğlen saatlerinde söz konusu eserinin fotoğrafını paylaştı.

        • 6

          Ön plandaki ağacın yeşerdiği izlenimini veren çizim hakkında sosyal medyada eserin "çevreye dikkati çektiği" yorumları yapıldı.

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          ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

          Banksy'nin eserin kendisine ait olduğunu duyurmasıyla duvarın bulunduğu sokak ziyaretçi akınına uğradı.

        • 8

          Eserin bulunduğu sokakta yaşayan Lidia Guerra, duvardan akan yeşil rengin doğanın yaşadığı çileyi anlattığını belirterek, "Bizim sokağımızı seçtiği için gurur duyuyoruz." dedi.

        • 9

          Chris Beskin ise "(Banksy'nin) Uzun zaman sonra yaptığı en büyük eser. Duvara yaptığı için kolayca çalınamaz ya da silinemez." diye konuştu.

        • 10

          Banksy, aralık ayında da Londra'nın Peckham bölgesinde de üzerinde "Stop (dur)" yazan trafik levhası üzerine üç insansız hava aracı çizimi yerleştirmiş, eserin Banksy'ye ait olduğunun ortaya çıkmasından sonra iki kişi tabelayı çalmıştı.

          Sosyal medya kullanıcıları, bu eserle ilgili de "ateşkes çağrısı" yorumu yapmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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