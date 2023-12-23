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        Haberler Dünya Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı

        Saniye saniye görüntülendi: Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı

        Banksy'nin Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yeni eseri, gerçek olduğunun anlaşılmasından bir saat sonra kameraların önünde 2 kişi tarafından çalındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:30
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        Banksy'nin eseri birkaç saat içinde çalındı
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        Banksy sosyal medya paylaşımında, askeri dronlara benzeyen üç uçağın yer aldığı "dur" trafik işaretinin kendisine ait olduğunu doğruladı. Banksy'nin doğrulamasından kısa süre sonra ise eser herkesin gözü önünde çalındı.

        ÇALINMA ANI KAMERALARDA

        Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İngiltere Peckham'da iki adamın tabelayı indirirken görülüyor.

        Southwark Konseyi Başkan Yardımcısı Jasmine Ali, sanat eserinin 'kaldırılmaması gerektiğini' söyleyerek "Topluluktaki herkesin Banksy'nin muhteşem çalışmasından keyif alabilmesi için onu geri istiyoruz" dedi. Ali eserin geri alınmasına yardımcı olmak için polise başvuruda bulunduklarını da ifade etti.

        ÇALINMA ANI KAMERALARDA

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        Polis ise açıklamasında olaydan haberdar olduklarını söyledi ve sürücüleri tehlikeye atmamak için dur işaretinin yerine yenisinin konulduğunu söyledi.

        Banksy'nin yeni sanat eseri, İsrail-Filistin çatışmasında dünya liderlerine Gazze için ateşkes çağrısı olarak yorumlandı.

        HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

        Ancak hırsızların sandığının aksine şöhreti nedeniyle çalıntı bir Banksy'yi satmak zor. Geçtiğimiz yıl, Fransa'da 30'lu yaşlarındaki üç adam, Banksy'nin 2015 yılında Paris'teki Bataclan konser salonuna düzenlenen saldırının kurbanlarına saygı amacıyla yaptığı tablosunun çalınması nedeniyle hapis cezası almıştı.

        Ukraynalı yetkililer de 6 ay sonra gerçekleşen başka bir olayda, Banksy'nin duvar resminin Kiev'de çalınması nedeniyle 8 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

        Bansky'nin eserini bulmak için yapılan çalışmanın ise sürdüğü belirtildi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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