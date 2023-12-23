Zonguldak'ta karaya oturan gemi sökülmeye başladı
Zonguldak'ta 19 Kasım'da fırtına nedeniyle kara oturan gemiyi söküm çalışmaları başladı. Çalışmalar 1 ay sürecek
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Zonguldak'ta, fırtınada ikiye bölünerek sürüklenip karaya oturan geminin enkazını kaldırma çalışması başladı. Söküm çalışmalarının 1 ay süreceği belirtilirken, geminin hurdası Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ye verilecek.
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Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da etkili olan fırtınada 2 parçaya ayrılıp sürüklenen 'Pallada' isimli Kamerun bayraklı kuru yük gemisi sahil bandına çarparak durdu.
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Karaya oturan 1968 yapımı geminin 13 mürettebatı, halatlarla tahliye edildi. Geminin karaya oturmasının ardından yakıtı boşaltılıp çevre güvenliğinin sağlandığı belirtilirken, denize olabilecek muhtemel sızıntıları önlemek için de şerit çekildi.
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Olay sonrasındaki 1 ayın ardından, sigorta işlemleri kapsamında geminin söküm çalışmaları başlatıldı.
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Yaklaşık 1 ay sürmesi planlanan işlemlerin ardından geminin hurdasının ilçede faaliyet gösteren ERDEMİR'e verileceği ifade edildi.
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Sahildeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla geminin önce yaşam mahallinin bulunduğu parçasının, ardından da açıkta olan diğer parçasının vinçlerle karaya çekilip sökülmesi planlanıyor.
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