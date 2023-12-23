İstanbul'da kan donduran olay, Pendik ilçesinde saat 12.00 sıralarında, Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

İŞ İNSANI ATM'DEN PARA ÇEKİYORDU

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Emrah A. (37) para çekmek için aracından inerek ATM'ye gitti. ATM'de işlem yaptığı esnada arkasından gelen saldırgan, iş adamı Emrah A.'nın başına bir el ateş etti.