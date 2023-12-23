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        Haberler Gündem Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi - En Son Haberler

        Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi. Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde, bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. TIR şoförünü rehin alan şahıs İçişleri Bakanı ile konuşarak teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:47
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda rehine krizi
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        Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı.

        SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

        Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı.

        TIR SÜRÜCÜSÜNÜ REHİN ALDI

        Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı.

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        'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

        Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi. Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı.

        BÖLGEYE ÖZEL EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi.

        İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞEREK İKNA OLDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu. Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi.

        Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı.

        "BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN" DEDİ

        Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu. Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.

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        #kocaeli rehine
        #otoyol rehine
        #haberler
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