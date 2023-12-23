Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi - En Son Haberler

Kocaeli'de otoyolda bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi - En Son Haberler

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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B., 'Dur' ihtarına uymayıp kaçtığı TIR'ın içerisinden jandarma ekiplerine ateş açtı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI Şüpheli, sosyal medya hesabından elinde silahla TIR'ın içerisindeki o anları yayınladı.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜ REHİN ALDI Olay, akşam saatlerinde, Sakarya'da TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih B., Sakarya'dan yola çıkan TIR'daki araç sürücüsünü rehin aldı.

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'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI Daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoluna devam eden TIR'ı, jandarma ekipleri durdurmak istedi. Elinde tabancayla TIR sürücüsünü rehin alan Fatih B.'nin içinde olduğu TIR'la, jandarmanın 'Dur' ihtarına da uymayarak kaçtı.

BÖLGEYE ÖZEL EKİPLER SEVK EDİLDİ Fatih B., jandarmaya araçtan ateş açtı. Şüpheli, TIR'ın içinde elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞEREK İKNA OLDU İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşerek telim olmaya ikna oldu. Araçtan çıkan şahsı, ekipler etkisiz hale getirdi. Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul mevkiinde Fatih B. isimli şahıs, tırın içerisinde sürücüyü rehin aldı. Polis ve jandarma, Körfez Sevindikli mevkiinde yolu keserek trafiği durdurdu. Şüpheli, kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söyledi. İkna çabalarına rağmen şahıs teslim olmadı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fatih B. ile telefonla görüşme sağladı.

"BENİ KIZIMLA GÖRÜŞTÜRÜN" DEDİ Konuşmadan sonra şahıs teslim olmaya ikna oldu. Canlı yayında Bakan Yerlikaya'dan sözler alan şüpheli, önce rehineyi serbest bıraktı ardından kendisi dışarı çıktı. Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu. Şüpheli en son canlı yayında 2 yıldır kızıyla görüşemediğini söyleyerek, "Beni kızımla görüştürün" dedi.