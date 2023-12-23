Beşiktaş gündem teknik direktör: İşte öne çıkan 4 isim!
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde 4 aday bulunuyor.
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor.
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Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar birçok adayla görüştü.
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Ruud Van Nistelrooy, Ole Gunnar Solskjaer ve Andre Breitenreiter en güçlü adaylar arasında yer alıyor.
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Yerli olarak Sergen Yalçın en güçlü aday konumunda.
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Yönetimin başka isimlerle de temaslarını sürdürdüğü kaydedilirken Laurent Blanc, Fabio Cannavaro, Setien ve Lucian Favre de nabız yoklanan isimler arasında.