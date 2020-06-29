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Bankacılık sektörünün Ocak-Mayıs dönemi net kârı, net faiz gelirlerindeki güçlü büyümenin de desteği ile geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 39 artışla 27.3 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Mayıs ayı

verilerine göre sektörün kredileri de geçen sene sonuna göre yüzde 19 artışla 3.16 trilyon liraya çıkarken, kredilerde yıllık bazda artış yüzde 24 oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatları ise Mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31, 2019 sonuna göre ise yüzde 16 artışla 2.97 trilyon liraya ulaştı. Sektörün net faiz gelirleri Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 47 artışla 89.6 milyar lira oldu. Sektörün Mayıs'ta NPL rasyosu yüzde 4.54 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu da %19 seviyesinde gerçekleşti.



KAMUNUN KREDİLERDE AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Toplam kredilerden aldığı yaklaşık yüzde 48 pay ile neredeyse kredilerin yarısını sağlayan kamu bankalarının ilk 5 ayda kredileri geçen yıl sonuna göre yüzde 27 artarken, geçen yıl Mayıs sonuna kıyasla ise artış yüzde 35'e ulaştı. Buna karşılık yerli özel bankaların kredileri ilk 5 ayda yüzde 10.3, yabancı bankaların %16 arttı.