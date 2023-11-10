Bankalar bugün açık mı? 10 Kasım'da bankalar çalışıyor mu? İşte cevabı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl aramızdan ayrıldığı gün olan 10 Kasım'da çeşitli törenlerle anılıyor. Törenler nedeniyle 10 Kasım'da resmi işlem yapılan kurumlar ve bankların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...