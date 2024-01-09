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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Banka çalışma saatleri 2024: Bankalar saat kaçta açılıyor, kadar açık, öğle arası ve mesai saatleri ne? - Merak Edilenler Haberleri

        Banka çalışma saatleri 2024: Bankalar kaçta açılıyor?

        Kredi işlemleri, para transferi ya da bireysel bankacılık işlemleri gibi birçok alanda işlem için banka işi olanlar tarafından banka çalışma saatleri gündemdeki yerini aldı. Kamu bankaları ve özel bankaların çalışma saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bankaların öğle arası saatleri ne? İşte detaylar...

        Kaynak
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        Giriş: 09.01.2024 - 23:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:02
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        Bankaların çalışma saatleri
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        İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi uygulamalar dünya genelinde yaygın bir hale gelse de banka işlemleri olanlar 2024 Banka çalışma saatlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2024 banka çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

        Banka Çalışma Saatleri 2024

        Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

        Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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        VakıfBank Çalışma Saatleri

        VakıfBank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

        İş Bankası Çalışma Saatleri

        İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Halkbank Çalışma Saatleri

        Halkbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

        Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Garanti BBVA Çalışma Saatleri

        Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        TEB Çalışma Saatleri

        TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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        Akbank Çalışma Saatleri

        Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Denizbank Çalışma Saatleri

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Finansbank Çalışma Saatleri

        QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

        ING Bank Çalışma Saatleri

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        Bankaların Öğle Arası Saati

        Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.

        Bankaların çalışma saatleri ve öğle arası saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Daha kesin bir bilgi için ilgili bankanın sitesine girebilir, müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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