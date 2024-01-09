Banka çalışma saatleri 2024: Bankalar saat kaçta açılıyor, kadar açık, öğle arası ve mesai saatleri ne? - Merak Edilenler Haberleri

Banka çalışma saatleri 2024: Bankalar saat kaçta açılıyor, kadar açık, öğle arası ve mesai saatleri ne? - Merak Edilenler Haberleri

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İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi uygulamalar dünya genelinde yaygın bir hale gelse de banka işlemleri olanlar 2024 Banka çalışma saatlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2024 banka çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Banka Çalışma Saatleri 2024

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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VakıfBank Çalışma Saatleri

VakıfBank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Halkbank Çalışma Saatleri

Halkbank şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00’ye kadar müşteri kabul edecektir.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Garanti BBVA Çalışma Saatleri

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB Çalışma Saatleri

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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Akbank Çalışma Saatleri

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Denizbank Çalışma Saatleri

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Finansbank Çalışma Saatleri

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING Bank Çalışma Saatleri

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bankaların Öğle Arası Saati

Bankaların öğle arası ülke genelinde genellikle 12.30- 13.30 şeklindedir.

Bankaların çalışma saatleri ve öğle arası saatleri değişiklik gösterebilmektedir. Daha kesin bir bilgi için ilgili bankanın sitesine girebilir, müşteri hizmetlerinden yardım alabilirsiniz.

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