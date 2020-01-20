Bank Mellat müşterileri bankaya uğramadan önce bankanın çalışma saatlerini öğrenip gitmek istiyorlar. Bank Mellat 2020 çalışma saatlerinde değişiklik olmadı. Aynı mesai saatleri ile çalışmaya devam etmektedir. İşte 2020 Bank Mellat açılış, kapanış saatleri.

Bank Mellat Saat Kaçta Açılıyor?

Bank Mellat sabahları belirli saatlerde açılmaktadır. 2020 yeni çalışma saatlerine göre vatandaşlar banka şubelerine gidebilecek.

Bank Mellat saat kaçta açılıyor: Bank Mellatsabah saat 09.00 açılmaktadır.

Bank Mellat Öğle Arası Kaçta Başlıyor, Bitiyor?

Çoğu banka öğle arası 1 saatlik mola verirken Bank Mellat müşterilerine öğle arası da hizmet verdiğini duyurdu. Buna göre banka öğle arası da kesintisiz hizmet vermektedir.

Bank Mellat Saat Kaçta Kapanıyor?

Bank Mellat müşterileri şubelerin kapanış saatlerini merak ediyorlar. Bank Mellat Türkiye’de az şubesi olduğu için erken gitmekte fayda olacaktır. Müşteriler bankaya kapanış saatinde 1-2 saat önce ulaşmaları yararlı olacaktır.

Bank Mellat saat kaçta kapanıyor: Bank Mellat akşam saat 17.30 kapanmaktadır.

Bank Mellat Hafta sonu (Cumartesi) Açık Mı?

Bank Mellat’ın 2020 çalışma takvimine göre sadece hafta içi hizmet vermektedir. Genelde müşteriler cumartesi günü banka açık mı, kapalı mı diye merak ediyorlardı.

Bank Mellat cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Hafta sonu hizmet vermemektedir.