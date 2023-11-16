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        Haberler Sağlık Bangladeş'te bu yıl dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti

        Bangladeş'te bu yıl dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti

        Bangladeş'te yılın başından bu yana dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 1500'ü aştığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:34
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        Bangladeş'te dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti
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        Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte dang hummasından 11'i başkent Dakka'da olmak üzere 24 kişinin öldüğü ifade edildi.

        Ülkede yılın başından beri bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısının 1500'ü geçtiği belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının da 296 bin 665'e yükseldiği kaydedildi.

        DGHS'nin verilerine göre, şimdiye kadar toplam 289 bin 390 hasta sağlığına kavuştu.

        DANG HUMMASI

        Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe yol açan hastalık, bazı vakalarda ölüme neden oluyor.

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        Vaka sayıları, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralık aylarında artış gösteriyor.

        Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

        Bu hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

        Bangladeş'te daha önce dang humması nedeniyle bir yıl içinde gerçekleşen en fazla ölüm 2022'de 281 olarak kayıtlara geçmişti.

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