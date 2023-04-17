Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Kerim Avcı ceza sahasının hemen dışından sağ ayağı ile sert vurdu ancak top üst direğin hemen üstünden auta gitti.
28. dakikada Bandırmasporlu Mulumba'nın kafayla pasında Saponjic topu önünde buldu ve sert vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-0
32. dakikada Soukou, ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Cihan uzanarak topu kornere çeldi.
37. dakikada Kerim Avcı sağ kanattan kullandığı kornerde Sergen Piçinciol topu filelerle buluşturdu. 2-0
62. dakikada Sakaryaspor’un kullandığı köşe vuruşu ile kafa vuruşu Donkor golü attı. 2-1
88. dakikada Sakaryaspor’lu Ümit Kurt’un kullandığı taç atışı sonrası, ceza sahasında Dimitrov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
90+1. dakika Ümit Kurt’un ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-2
90+2. dakikada Terciz’in pasında Tetteh'e kaleci ile karşı karşıya kalırken, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
Bandırmaspor: Ioannis Gkelios xx, Sergen Piçinciol xx, Remi Jose Michel Mulumba xx, İvan Saponjic xx (Nicole Terzic dk. 80 xx), Kerim Avcı xx (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 79 xx), Georgios Koutroumpis xx, Arda Hilmi Şengül xx, Cebio Soukou xx (Samuel Tetteh dk. 69 xx), Mehmet Özcan xx, Berkan Mahmut Keskin xx, Caner Hüseyin Bağ xx
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Oğuzhan Akgün xx (Mehmet Akyüz dk. 41 xx), Donkor xx, Zdravko Dimirov xx, Michal Jan Nalepa xx, Hakan Yavuz (Deni Milosevic dk. 41 xx), Hifsullah İsmail Erdoğan xx (Çağlayan Menderes 46. Dk xx), Hadi Sacko xx (İbrahim Has dk 58 x) Dmytro Grechyshkin xx (Kabongo Kasongodk. 46 xx), Oğuz Yıldırım xx, Ümit Kurt xx
Goller: İvan Saponjic (dk. 27), Sergen Piçinciol (dk. 36), Tetteh (dk. 90+2) (Bandırmaspor), Donkor (dk. 62), Ümit Kurt (dk. 90+1) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Arda Hilmi Şengül, Mehmet Özcan (Bandırmaspor)