Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar 25. dakikada Kerim Avcı ceza sahasının hemen dışından sağ ayağı ile sert vurdu ancak top üst direğin hemen üstünden auta gitti. 28. dakikada Bandırmasporlu Mulumba'nın kafayla pasında Saponjic topu önünde buldu ve sert vuruşunda fileleri havalandırdı. 1-0 32. dakikada Soukou, ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Cihan uzanarak topu kornere çeldi. 37. dakikada Kerim Avcı sağ kanattan kullandığı kornerde Sergen Piçinciol topu filelerle buluşturdu. 2-0

62. dakikada Sakaryaspor’un kullandığı köşe vuruşu ile kafa vuruşu Donkor golü attı. 2-1 88. dakikada Sakaryaspor’lu Ümit Kurt’un kullandığı taç atışı sonrası, ceza sahasında Dimitrov’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 90+1. dakika Ümit Kurt’un ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-2 90+2. dakikada Terciz’in pasında Tetteh'e kaleci ile karşı karşıya kalırken, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-2