Erzurumspor FK, bu sonuçla puanını 33'e çıkarırken, play-off yarışında ağır bir yara alan Bandırmaspor ise 50 puanda kaldı.

Son 15 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza atan Dadaşlar, 76. dakikada Muhammed Furkan Özhan, 89. dakikada Eren Tozlu ile 90 ve 90+14. dakikada Mikhael Rosheuvel'in golleriyle galibiyete uzandı.