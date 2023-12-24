Bandırmaspor'da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor son 3 haftadır üst üste yenilince yönetim kurulu, Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bandırmaspor'un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Taner Taşkın ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.