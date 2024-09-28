Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        18
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Göztepe
        GÖZ
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        6
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        6
        Trabzonspor
        TS
        5
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bandırmaspor Bandırmaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bandırmaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Marco Paixao ve Mehmet Özcan'ın golleriyle galip gelen Bandırmaspor, puanını 11'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 9 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2024 - 18:18 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırmaspor evinde zorlanmadı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37'de Marco Paixao ve 51. dakikada Mehmet Özcan attı.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 11'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bordo Beyazlılar, Ümraniyespor'a konuk olacak. Başkent temsilcisi, evinde Adanaspor'u konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Habertürk Anasayfa